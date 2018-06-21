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В Киевском метро задержали парня с боеприпасами


фото: полція Києва
В Киевском метро на станции "Академгородок" задержали парня с гранатой и патронами

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Во время несения службы внимание полицейских привлек молодой человек с рюкзаком. Во время проверки документов и содержимого его рюкзака правоохранители обнаружили боеприпасы и вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщил начальник управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве Виталий Быков, в рюкзаке подозрительного пассажира находились граната РГД-5 с запалом, дымовые шашки и несколько патронов. Обнаруженные предметы изъяли и направили на экспертизу.

Нарушитель оказался жителем Киевской области, 1995 года рождения.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. За совершение правонарушения предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

 

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