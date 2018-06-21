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В Киевраде произошла стычка между активистами и охраной

В Киевской раде произошла потасовка между активистами и охраной из-за артефактов

Об этом сообщают Украинские новости.

На заседании 21 июня депутаты собирались рассматривать вопрос музеефикации найденных в ходе раскопок на Почтовой площади исторических артефактов.

С 9:30 в Киевсовет начали прибывать активисты, которые требовали расторгнуть договор с застройщиками инвесторов и создать музей на месте найденных артефактов.

Около 150 человек находились под зданием КГГА, некоторые из них пытались попасть в кулуары на 4 этаже здания, где и состоялась потасовка между ними и полицией.

В ходе стычки активисты выломали двери и прорвались в сессионный зал.

Сейчас в кулуарах находится около 150 человек при максимально разрешенном количестве согласно пожарной безопасности - 60.

Заседание Киевсовета по состоянию на 11:20 не началось.

 

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