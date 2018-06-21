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В Киеве студенты продавали страховые услуги в Россию и оккупированный Крым

В Киеве сотрудники СБУ разоблачила группу компаний, которые предоставляли страховые услуги гражданам Российской Федерации и жителям временно аннексированного Крыма. К работе привлекали студентов местных ВУЗов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что для получения лицензии дельцы сформировали фиктивную балансовую стоимость денежных активов на более 300 млн грн. Злоумышленники также прибавили к своим активам земельные участки, завысив их цену на 2000%.

В арендованном помещении в центре Киева обустроили колл-центр, который, в частности, обслуживал клиентов страховщиков страны-агрессора. Операторами работали студентов столичных вузов.

Во время следственных действий в офисе "страховщиков" сотрудники СБУ изъяли финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов. Также, обнаружили оборудование для колл-центра, через который осуществлялось дистанционное обслуживание граждан Российской Федерации и жителей временно аннексированного Крыма.

Сейчас Нацкомфинуслуг Украины аннулировала 32 лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг, в частности обязательных и добровольных видов страхования.

В рамках открытого прокуратурой Киеве уголовного производства по ч.2 ст.364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УКУ. Продолжается досудебное следствие.

 

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