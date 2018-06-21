В Киеве преступники напали на мужчину и отобрали сумку с деньгами

21 июня, 2018, 09:09

В Печерском районе Киева 20 июня неизвестные с оружием ограбили мужчину во время обмена валюты

Об этом сообщается на странице киевской полиции в Facebook.

"Злоумышленники сделали несколько неприцельных выстрелов и отобрали у потерпевшего сумку с деньгами. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Событие произошло на Физкультурном переулке в Печерском районе.

Потерпевший позвонил на 102 и сообщил, что два часа назад во время обмена валюты несколько мужчин избили его машину и забрали наличные. При этом он слышал несколько выстрелов. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.