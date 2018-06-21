В Киеве преступники напали на мужчину и отобрали сумку с деньгами
21 июня, 2018, 09:09
В Печерском районе Киева 20 июня неизвестные с оружием ограбили мужчину во время обмена валюты
Об этом сообщается на странице киевской полиции в Facebook.
"Злоумышленники сделали несколько неприцельных выстрелов и отобрали у потерпевшего сумку с деньгами. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Событие произошло на Физкультурном переулке в Печерском районе.
Потерпевший позвонил на 102 и сообщил, что два часа назад во время обмена валюты несколько мужчин избили его машину и забрали наличные. При этом он слышал несколько выстрелов. В результате происшествия никто не пострадал.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.
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