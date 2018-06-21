В Киеве на прощание с Иваном Драчом пришло несколько сотен людей
Об этом сообщает Укринформ.
Церемония прощания и отпевание состоялась во Владимирском соборе.
Провести Ивана Драча в последний путь пришли его родственники, коллеги, культурные, политические и общественные деятели.
Среди украинских чиновников на прощание посетили президент Петр Порошенко с супругой, премьер-министр Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич.
Отпевание писателя проводил патриарх Филарет, который рассказывал о поддержке Драчом Киевского патриархата и отметил, что тот много сделал для украинской культуры и государства.
В общем проститься с Драчом пришло несколько сотен людей.
Как сообщала ранее дочь умершего Марьяна Драч, похоронят писателя в его родном селе Тележинцях на Киевщине, рядом с могилой сына Максима.
- Напомним, Иван Драч умер 19 июня на 82-м году жизни в больнице Феофания от болезни.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве