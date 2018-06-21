В Киеве на прощание с Иваном Драчом пришло несколько сотен людей

21 июня, 2018, 14:26

В Киеве 21 июня простились с известным писателем и общественным деятелем Иваном Драчом

Об этом сообщает Укринформ.

Церемония прощания и отпевание состоялась во Владимирском соборе.

Провести Ивана Драча в последний путь пришли его родственники, коллеги, культурные, политические и общественные деятели.

Среди украинских чиновников на прощание посетили президент Петр Порошенко с супругой, премьер-министр Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич.

Отпевание писателя проводил патриарх Филарет, который рассказывал о поддержке Драчом Киевского патриархата и отметил, что тот много сделал для украинской культуры и государства.

В общем проститься с Драчом пришло несколько сотен людей.

Как сообщала ранее дочь умершего Марьяна Драч, похоронят писателя в его родном селе Тележинцях на Киевщине, рядом с могилой сына Максима.