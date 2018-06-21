В Германии заявили об угрозе терактов с биологическим оружием

21 июня, 2018, 11:14

Федеральный прокурор Германии Петер Франк предупредил об опасности террористических атак с использованием биологического оружия

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Нам нужно распрощаться с представлением о том, что теракты всегда происходят по одному и тому же образцу", - сказал Франк.

По его словам, террористы действуют "очень изобретательно" и пытаются "асимметрично испытать все возможные сценарии", в частности, возможность применения биологического оружия.

Франк отметил, что правоохранители и спецслужбы Германии длительное время изучают угрозу подобных атак, и добавил, что к этой угрозе нужно быть готовым.

Ранее, 13 июня, в Германии арестовали 29-летнего гражданина Туниса Зіфа Аллаха Х. Во время обыска в его квартире в Кельне правоохранители органы обнаружили 3150 семян растения клещевины, почти 84 мг ядовитого вещества рицин, 250 металлических шариков, 2 бутылки с легковоспламеняющимся средством для удаления лака для ногтей, проволока с припаянными лампочками и 950 граммов серого порошка, содержащего пиротехнические вещества из петард. Обнаруженный рицин эксперты классифицировали как "потенциальное биологическое боевое отравляющее вещество".