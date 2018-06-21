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В Египте нашли украденный из Германии кран весом 48 тонн

Пропавший в немецком Штутгарте мобильный строительный кран весом почти 50 тонн через три месяца оказался в Египте

Об этом сообщает Spiegel.

Красный автомобиль весит 48 тонн, может двигаться со скоростью только до 55 км (за час), и, однако, он был украден.

В Штутгарте воры украли в марте огромный мобильный кран со строительной площадки. На прошлой неделе свидетель известил полицию, что видел в порту Александрии транспортное средство. Очевидно, оно был доставлено туда морем. Полиция пока не комментирует детали этого дела, но в том, что речь идет про тот самый кран, не сомневается.

Строительная компания, которой принадлежит кран, объявила вознаграждение в размере 5 тыс. евро за сведения о его местонахождении.

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