В Египте нашли украденный из Германии кран весом 48 тонн
21 июня, 2018, 23:32
Пропавший в немецком Штутгарте мобильный строительный кран весом почти 50 тонн через три месяца оказался в Египте
Об этом сообщает Spiegel.
Красный автомобиль весит 48 тонн, может двигаться со скоростью только до 55 км (за час), и, однако, он был украден.
В Штутгарте воры украли в марте огромный мобильный кран со строительной площадки. На прошлой неделе свидетель известил полицию, что видел в порту Александрии транспортное средство. Очевидно, оно был доставлено туда морем. Полиция пока не комментирует детали этого дела, но в том, что речь идет про тот самый кран, не сомневается.
Строительная компания, которой принадлежит кран, объявила вознаграждение в размере 5 тыс. евро за сведения о его местонахождении.
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