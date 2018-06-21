 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Британии на день солнцестояния к Стоунхенджу приехали почти 10 тыс. людей


фото: Reuters
В Великобритании 9,5 тыс. приехали к Стоунхенджу провести самый длинный в году день - летнего солнцестояния

Об этом сообщает Reuters.

Завернувшись в одеяла и куртки, люди встречали рассвет вокруг памятника времен Неолита. Посетители разного возраста, в том числе язычники и друиды, проводили ритуалы и приветствовали солнце, пели, били в барабаны и делали упражнения из йоги.

О количестве нынешних посетителей сообщили полицейские графства Уилтшир, в северо-западной части которого находится историческая достопримечательность, сложенная из огромных камней.

Стоунхендж - мегалитическое сооружение в 130 км на юго-запад от Лондона, одна из самых известных достопримечательностей в мире, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается, что Стоунхендж, которому около 5 тыс. лет, имел культовое назначение. Кроме того, существует версия об астрономическом назначении памятника.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июня, 2018 четверг

больше новостей

21 июня, 2018 четверг

20 июня, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать