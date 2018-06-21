В Британии на день солнцестояния к Стоунхенджу приехали почти 10 тыс. людей

21 июня, 2018, 18:01

В Великобритании 9,5 тыс. приехали к Стоунхенджу провести самый длинный в году день - летнего солнцестояния

Об этом сообщает Reuters.

Завернувшись в одеяла и куртки, люди встречали рассвет вокруг памятника времен Неолита. Посетители разного возраста, в том числе язычники и друиды, проводили ритуалы и приветствовали солнце, пели, били в барабаны и делали упражнения из йоги.

О количестве нынешних посетителей сообщили полицейские графства Уилтшир, в северо-западной части которого находится историческая достопримечательность, сложенная из огромных камней.

Стоунхендж - мегалитическое сооружение в 130 км на юго-запад от Лондона, одна из самых известных достопримечательностей в мире, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается, что Стоунхендж, которому около 5 тыс. лет, имел культовое назначение. Кроме того, существует версия об астрономическом назначении памятника.