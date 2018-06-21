Украинец хотел вывезти в Россию серебряный Георгиевский крест и советские медали

21 июня, 2018, 19:05

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали контрабандиста, который пытался переправить почти сто предметов старины в страну-агрессора

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что уроженец Житомира покупал на украинских интернет-аукционах предметы старины для перепродажи. Клиентов делец подыскивал на специализированных сайтах, а доставку осуществлял, в основном, лично, перевозя антиквариат во время зарубежных поездок.

Во время погранично-таможенного контроля на железнодорожном пункте пропуска "Конотоп" оперативники спецслужбы обнаружили у злоумышленника 88 предметов старины, среди которых советские наградные знаки и монеты, серебряный Георгиевский крест начала двадцатого века.

Изъятые ценности переданы на искусствоведческую экспертизу. Следователи СБУ открыли уголовное производство по статьям "Покушение на преступление" и "Контрабанда".