Украинец хотел вывезти в Россию серебряный Георгиевский крест и советские медали
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что уроженец Житомира покупал на украинских интернет-аукционах предметы старины для перепродажи. Клиентов делец подыскивал на специализированных сайтах, а доставку осуществлял, в основном, лично, перевозя антиквариат во время зарубежных поездок.
Во время погранично-таможенного контроля на железнодорожном пункте пропуска "Конотоп" оперативники спецслужбы обнаружили у злоумышленника 88 предметов старины, среди которых советские наградные знаки и монеты, серебряный Георгиевский крест начала двадцатого века.
Изъятые ценности переданы на искусствоведческую экспертизу. Следователи СБУ открыли уголовное производство по статьям "Покушение на преступление" и "Контрабанда".
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