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Украина и НАТО проведут авиаучения с американскими самолетами F-15

В учениях авиаподразделений "Чистое небо-2018", которые начнутся в середине октября, будут задействованы более 40 летательных аппаратов, десятки зенитных комплексов, сотни военных из Украины и почти 10 стран НАТО

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Учения "Чистое небо-2018" продлятся около двух недель. Отработка тактических задач без применения боевого вооружения будет проходить в районе определенных аэродромов, преимущественно в западной части Украины, а также над территорией Польши и Румынии.

С украинской стороны запланировано привлечь около 20 самолетов различных типов, вертолеты и БПЛА. Также будут привлечены стационарные и мобильные радиолокационные подразделения и мобильные огневые группы подразделений ПВО. США будут представлены как летными экипажами, так и наземными силами и средствами.

В общем из-за океана в Украину прибудет более 10 единиц авиационной техники (самолеты F-15C / D, С-130, КС-135, БПЛА МQ-9) и несколько специалистов из числа наземного инженерно-технического состава, поисково-спасательной команды, подразделений охраны, аэромедицинской эвакуации, киберзащиты и тому подобное.

Вместе с украинскими и американскими пилотами задачи в небе будут выполнять их польские и румынские коллеги на самолетах F-16C. Еще около 10 стран НАТО планируют задействовать передовых авианаводчиков и других специалистов разных направлений.

Во время учебы запланировано отработать действия по авиационному прикрытию и авиационной поддержке, реализовать общие задачи по десантированию грузов и личного состава, обеспечению их прикрытия как днем, так и ночью, сопровождению сделок по поиску и спасению личного состава, а также выполнить задачу по аэромедицинской эвакуации и т.д. .

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