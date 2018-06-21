Тренер Гассиева заподозрил Усика в симуляции травмы
21 июня, 2018, 11:05
Тренер Мурата Гассиева мексиканец Абель Санчес считал, что Александр Усик умышленно избегает боя с россиянином
Об этом сообщает BoxingScene.
"Я действительно думал, что Усик специально избегал боя с Гассиевым. Думал, что проведем поединок с кем-то другим. Считал, что Усик искал политический повод, чтобы отказаться от боя. Но в конце бой утвердили, так что 21 июля у нас поединок с Усиком. Если ничего не случится и он снова не травмируется, мы сможем дать фанам бой, которого в тяжелом весе не было со времен легендарного Эвандера Холифилда.
- Ранее стало известно, что бой между Александром Усиком и Муратом Гассиевым состоится 21 июля в Москве.
- Во время подготовки к поединку с россиянином Александра Усика поддерживает Василий Ломаченко.
- Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 - нокаутом) и ни одного поражения.
- В активе чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) Усика 14 побед (11 - нокаутом), ни одного поражения.
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