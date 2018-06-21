Тренер Гассиева заподозрил Усика в симуляции травмы

21 июня, 2018, 11:05

Тренер Мурата Гассиева мексиканец Абель Санчес считал, что Александр Усик умышленно избегает боя с россиянином

Об этом сообщает BoxingScene.

"Я действительно думал, что Усик специально избегал боя с Гассиевым. Думал, что проведем поединок с кем-то другим. Считал, что Усик искал политический повод, чтобы отказаться от боя. Но в конце бой утвердили, так что 21 июля у нас поединок с Усиком. Если ничего не случится и он снова не травмируется, мы сможем дать фанам бой, которого в тяжелом весе не было со времен легендарного Эвандера Холифилда.