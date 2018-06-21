Синоптик рассказала, какой будет погода в самый длинный день года

21 июня, 2018, 09:35

21 июня в Украине будет жарко, а вот с пятницы начнется постепенное похолодание

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Она напомнила, что 21 июня - самый длинный день в году, который на этот раз будет жарким: воздух прогреется до 28-34 градусов. Дожди с грозами пройдут в западных областях. На остальной территории - сухо и солнечно.

В столице Украины сегодня будет жаркая погода, без осадков, днем около +30 градусов.

А вот с 22 июня в стране похолодает, ее будет пересекать холодный атмосферный фронт. В частности, дожди "обвалят" температуру воздуха на Западе до +18+23 градусов.

"А в субботу такое существенное похолодание охватит большинство областей, кроме Востока Украины", - отметила Диденко.