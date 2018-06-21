21 июня, 2018, 08:19

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Бирмингеме

Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Первая ракетка Украины во втором круге обыграла 41-ю ракетку мира из Франции Ализе Корне - 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час. и 23 мин., украинка не сделала ни эйсу, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 3 брейк-поинта.

Ранее соперницы играли между собой 5 раз, теперь счет встреч стал 4:2 в пользу украинки.

В 1/4 финала Свитолина сыграет против румынки Михаэлы Бузарнеску, которая неожиданно победила украинку в третьем раунде турнира Большого Шлема Ролан Гаррос.