Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA
21 июня, 2018, 08:19
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Бирмингеме
Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.
Первая ракетка Украины во втором круге обыграла 41-ю ракетку мира из Франции Ализе Корне - 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час. и 23 мин., украинка не сделала ни эйсу, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 3 брейк-поинта.
Ранее соперницы играли между собой 5 раз, теперь счет встреч стал 4:2 в пользу украинки.
В 1/4 финала Свитолина сыграет против румынки Михаэлы Бузарнеску, которая неожиданно победила украинку в третьем раунде турнира Большого Шлема Ролан Гаррос.
.@ElinaSvitolina books #NatureValleyClassic quarterfinal place!— WTA (@WTA) 20 июня 2018 г.
Get the win over Cornet 6-4, 6-2! pic.twitter.com/M8o6IZG3oI
- 19 июня Элина Свитолина одержала в Бирмингеме первую победу после неудачи на Открытом чемпионате Франции.
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