 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA


фото: WTA
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Бирмингеме

Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Первая ракетка Украины во втором круге обыграла 41-ю ракетку мира из Франции Ализе Корне - 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час. и 23 мин., украинка не сделала ни эйсу, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 3 брейк-поинта.

Ранее соперницы играли между собой 5 раз, теперь счет встреч стал 4:2 в пользу украинки.

В 1/4 финала Свитолина сыграет против румынки Михаэлы Бузарнеску, которая неожиданно победила украинку в третьем раунде турнира Большого Шлема Ролан Гаррос.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июня, 2018 четверг

20 июня, 2018 среда

больше новостей

21 июня, 2018 четверг

20 июня, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать