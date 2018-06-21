Свитолина поздравила фанатов с днем селфи
21 июня, 2018, 15:54
Украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила болельщиков с днем селфи
Первая ракетка Украины выложила свое фото в twitter.
"Всем счастливого дня селфи", - написала теннисистка.
Happy #SelfieDay for all #FamEli pic.twitter.com/tPttoaMLtG— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 21 июня 2018 г.
- Сейчас Свитолина принимает участие в турнире WTA в Бирмингеме, где уже дошла до четвертьфинала.
- День селфи в мире отмечают 21 июня.
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