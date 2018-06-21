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Свитолина поздравила фанатов с днем селфи


фото: WTA
Украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила болельщиков с днем селфи

Первая ракетка Украины выложила свое фото в twitter.

"Всем счастливого дня селфи", - написала теннисистка.

 

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