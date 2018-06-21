Стало известно, когда украинец подпишет контракт с "Реалом"
Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов уже сегодня отправляется в Мадрид для заключения контракта, сообщает "Команда 1".
Ранее стало известно, что Лунин прибудет в расположение мадридского клуба до начала первого предсезонного сбора, а главный тренер Хулен Лопетеги во время подготовки решит, оставлять украинца в основной команде или отдавать в аренду.
Одновременно отец и агент голкипера Алексей Лунин заявил, что контракт с "Реалом" пока не подписан.
"Предложение от "Реала" мы действительно получили. Но Андрей еще ни с кем не подписывал контракт и не будет этого делать в ближайшее время. У него много предложений от разных клубов. В том числе от "Наполи" и нас радует такой интерес. Но Андрей не хочет сидеть на скамейке запасных. Мы отдадим приоритет тому клубу, в котором он будет играть", – сказал Алексей Лунин.
- 19 июня стало известно, что Андрей Лунин переходит в "Реал" и поедет с мадридцами на предсезонные сборы.
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