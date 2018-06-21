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Шведы массово производили пиво уже в железном веке, - исследование

Археологи из Лундского университета нашли обожженные пророщенные зерна, которые свидетельствуют о том, что в Скандинавском регионе солод для пивоварения делали уже в железном веке

Об этом говорится в материале на Springer.link.

Находки, сделанные в Уппокре (Uppåkra) на юге Швеции, говорят о масштабном производстве пива, возможно, для торжеств и обмена.

Справка:

Уппокра - сейчас больше всего из обнаруженных на юге Скандинавии поселений железного века. В течение более чем тысячи лет, с I века до нашей эры до X века нашей эры, это был густонаселенный политический и религиозный центр. О богатстве и значимости поселения, а также о развитости ремесел свидетельствует множество находок предметов роскоши - украшений, стеклянной посуды и др.

"Мы обнаружили обугленный солод в окрестностях низкотемпературных печей, расположенных в отдельной части поселения. Находки датируются 400-600 годами, так что это одно из наиболее ранних свидетельств о пивоварения в Швеции", - говорит специалист по археоботаніки Микаэль Ларссон.

То, что пиво было важным продуктом для древних обществ в разных частях мира, не является новостью. Сохранившиеся документы и изображения свидетельствуют, что в Месопотамии пиво варили за четыре тысячи лет до нашей эры.

Однако письменных свидетельств об истории Скандинавского региона до 1200-х годов нашей эры нет, и знания о древнем производство пива базируются только на данных археоботаніки. Ученые отбирают пробы почвы, где обычно содержатся обугленные растительные элементы. Грунт смешивают с водой, обугленные частицы всплывают, и их пропускают через тонкую сетку. Затем образцы высушивают и изучают под микроскопом.

"Мы часто находим зерна при раскопках, но крайне редко они находятся в окружении, что свидетельствует о том, как именно они переделывались. Пророщенные зерна, найденные рядом с низкотемпературной печью, говорят о том, что они должны были стать солодом для пивоварения. Исследуемая печь и обожженное зерно были найдены поблизости от других аналогичных печей, но рядом не было признаков жилого квартала. Поэтому вероятно, что масштабное производство солода вели в особой зоне поселения, предназначенной для торжеств или обмена", - говорит Ларрсон.

Ранние следы солода, связанные с пивоварением, были найдены пока только в двух других поселениях в Скандинавии: в Дании, датированном примерно 100 годом нашей эры, и в Экторпе, на острове Эланд, примерно 500 года нашей эры.

"На других раскопках в Скандинавии были найдены следы восковниці, что свидетельствует о пивоварения. В древности это растение использовалось для хранения и ароматизации пива", - добавляет ученый.

Справка:

Железный век - эпоха в первобытной и ранньокласовой истории человечества, характеризующаяся распространением металлургии железа и изготовлением железных орудий; продолжался примерно с 1200 г. до н.э. э. к 340 г. н. э.

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