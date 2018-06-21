СБУ задержала заместителя председателя сельсовета, который способствовал аннексии Крыма

21 июня, 2018, 18:32

Правоохранители задержали экс-заместителя председателя Еленовского сельского совета АР Крым, который перешел на сторону оккупантов и принимал участие в незаконных выборах на временно оккупированной территории полуострова

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник после неудачной политической и бизнесовой карьеры при оккупационной власти Крыма решил переехать на материковую часть Украины. Бывший заместитель главы сельсовета "осел" на Киевщине, где пытался вести собственный бизнес.

По месту жительства злоумышленника провели обыск, во время которого изъяли расписки о получении злоумышленником денег для организации и обеспечения надлежащего проведения так называемого "референдума о статусе Крыма", решение о ликвидации исполнительного комитета Еленовского сельского совета и назначении задержанного председателем ликвидационной комиссии.

Также в вещах преступника обнаружили решение так называемой "территориальной избирательной комиссии Черноморского района Республики Крым" о регистрации кандидата в депутаты сельского совета Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым", ноутбук и флешнакопитель с документами, которые подтверждают сотрудничество задержанного с оккупационными властями. Коллаборационист также хранил партийный билет политической партии "Русское единство".