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СБУ задержала бывшего наемника "ЛНР". Он рассказал тайны оккупантов


фото: СБУ
В Харькове сотрудники СБУ разоблачили бывшего наемника террористической организации "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что харьковчанин в апреле 2017 года присоединился к незаконному вооруженному формированию. Он "служил" в одном из батальонов на территории временно оккупированного Алчевска на должности механика-водителя БМП. Мужчина принимал участие в противостоянии вблизи линии разграничения.

В июне 2018 года он решил покинуть ряды "ЛНР" из-за давления со стороны террористов, и вернулся на Харьковщину.

СБУ установило это и задержало бывшего боевика.

Злоумышленник дал показания об участии российских военных в вооруженном конфликте на востоке страны. По его словам, российские войска размещаются в так называемом "втором эшелоне" от линии соприкосновения и оказывают огневую поддержку из тяжелого вооружения по позициям ВСУ. Кроме того, российские офицеры выполняют функции наблюдателей за деятельностью вооруженных подразделений террористов.

Он также сообщил, что основным мотивом вступления в незаконных формирований для большинства является материальная выгода. Но незаконные вооруженные подразделения укомплектованы лишь на пятьдесят процентов, а главарями есть лица с криминальным прошлым. Материальные ресурсы и боеприпасы разворовываются.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.

Продолжается досудебное следствие.

 

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