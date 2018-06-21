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Россия должна предоставить доступ ко всем украинским политзаключенным, - посольство США

Посольство США в Киеве призвало Россию предоставить доступ ко всем украинским политзаключенным на фоне проведения Чемпионата мира по футболу

Об этом сообщает пресс-центр американского посольства в Киеве.

"С тем, как весь мир наблюдает за Чемпионатом Мира, Россия должна предоставить доступ к всех украинских заключенных, включая режиссера Олега Сенцова, который уже второй месяц голодает в российской тюрьме в знак протеста", - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, сегодня послы стран G7 сообщили, что крайне обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцовим и другими украинскими политзаключенными и людьми, удерживаемыми в России.

Также сегодня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что есть основания считать, что Сенцова кормят принудительно.

  • Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и анексованому Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
  • Вместе с Сенцовим стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.
  • 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
  • 19 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову снова не пустили к незаконно заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
  • 20 июня Денисова призвала Красный Крест посетить Сенцова и других политзаключенных.
  • Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что готов подать прошение на помилование Сенцова на основании Европейской конвенции по правам человека.
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