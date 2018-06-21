Россия должна предоставить доступ ко всем украинским политзаключенным, - посольство США

21 июня, 2018, 11:59

Посольство США в Киеве призвало Россию предоставить доступ ко всем украинским политзаключенным на фоне проведения Чемпионата мира по футболу

Об этом сообщает пресс-центр американского посольства в Киеве.

"С тем, как весь мир наблюдает за Чемпионатом Мира, Россия должна предоставить доступ к всех украинских заключенных, включая режиссера Олега Сенцова, который уже второй месяц голодает в российской тюрьме в знак протеста", - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, сегодня послы стран G7 сообщили, что крайне обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцовим и другими украинскими политзаключенными и людьми, удерживаемыми в России.

Также сегодня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что есть основания считать, что Сенцова кормят принудительно.