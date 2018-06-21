Раньше пожарных: как отец спас сына-гонщика из горящей машины

21 июня, 2018, 18:42

Во время гонок американской ассоциации NASCAR в Южном Бостоне авто одного из водителей, Майка Джонса, загорелось из-за столкновения с соперником и ограждением

Как сообщает Jalopnik, парня спасли уже через несколько секунд после инцидента, но это были не сотрудники трассы или пожарные, а его отец - Дин Джонс.

Он наблюдал за гонками сына на пит-стопе, а когда увидел, что машина сына загорелась, сразу побежал вытаскивать водителя.

Позже к месту аварии подъехали пожарные. Когда отец гонщика убедился, что тот в нормальном состоянии, то вернулся к авто, чтобы активировать систему пожаротушения.

В интервью местным СМИ Дин Джонс отметил, что автомобиль в результате пожара "полностью уничтожен", но главное, что его сын не пострадал.

"У меня не было времени испугаться, я должен был вытащить сына из машины. Я просто отец, просто отец, который помогал своему ребенку", - сказал мужчина.

Несмотря на спасение сына, NASCAR поставила Джонса-старшего на испытательный срок за выход на трассу во время гонки. Но его это не огорчило: "Никто бы не смог остановить меня от спасения сына, даже малыш Иисус".