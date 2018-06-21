Рада приняла закон о валюте

21 июня, 2018, 17:38

Народные депутаты проголосовали за принятие президентского закона №8152 "Закона о валюте"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За проект с четвертого раза проголосовали 228 депутатов. Отмечается, что документ вводит новый режим валютного регулирования, таким образом либерализирует финансовые операции в Украине.

Главной новацией законопроекта является концепция "разрешено все, что прямо не запрещено". Она означает, что почти любые валютные операции между резидентами и между резидентами и нерезидентами в иностранной и национальной валюте смогут осуществляться без ограничений.

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Гривня останется единственным средством платежа, но будет разрешен широкий спектр операций с валютой, которые раньше украинцам были недоступны.Такая модель валютного регулирования соответствует международной практике - директиве ЕС о свободном движении капитала и Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Среди особенностей нового законопроекта эксперты отмечают отмену санкций за нарушение валютного законодательства и замену их штрафами, отмену валютных лицензий на инвестирование за рубеж.