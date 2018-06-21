"Шахтер" оценил своего футболиста в 100 млн евро

21 июня, 2018, 09:14

В новый контракт бразильского защитника "Шахтера" Исмаили внесли пункт о выкупе футболиста за 100 млн евро

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Соглашение с 28-летним бразильцем рассчитано до лета 2023 года. В прошлом сезоне интерес к Исмаили проявляли клубы из Италии, Китая и Англии. В частности в трансфере левого защитника был заинтересован "Интер".

В "Шахтер" бразилец перешел в 2013 году из португальской "Браги" за 4 млн евро. В прошлом сезоне на его счету 41 матч во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и сделал 11 результативных передач.

Исмаили является воспитанником бразильского клуба "Иваньема". Также играл за "Депортиву Бразил", "Сан-Бенту", португальские "Эшторил" и "Ольяненсе".