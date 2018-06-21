"Шахтер" оценил своего футболиста в 100 млн евро
21 июня, 2018, 09:14
В новый контракт бразильского защитника "Шахтера" Исмаили внесли пункт о выкупе футболиста за 100 млн евро
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Соглашение с 28-летним бразильцем рассчитано до лета 2023 года. В прошлом сезоне интерес к Исмаили проявляли клубы из Италии, Китая и Англии. В частности в трансфере левого защитника был заинтересован "Интер".
В "Шахтер" бразилец перешел в 2013 году из португальской "Браги" за 4 млн евро. В прошлом сезоне на его счету 41 матч во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и сделал 11 результативных передач.
Исмаили является воспитанником бразильского клуба "Иваньема". Также играл за "Депортиву Бразил", "Сан-Бенту", португальские "Эшторил" и "Ольяненсе".
- В этом межсезонье в "Шахтер" перешли два игрока молодежной сборной Бразилии — Фернандо и Майкон.
- На правах аренды в донецкий клуб перешел их соотечественник из киевского "Динамо" — Жуниор Мораес.
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