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"Шахтер" оценил своего футболиста в 100 млн евро


фото: dynamo.kiev.ua
В новый контракт бразильского защитника "Шахтера" Исмаили внесли пункт о выкупе футболиста за 100 млн евро

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Соглашение с 28-летним бразильцем рассчитано до лета 2023 года. В прошлом сезоне интерес к Исмаили проявляли клубы из Италии, Китая и Англии. В частности в трансфере левого защитника был заинтересован "Интер".

В "Шахтер" бразилец перешел в 2013 году из португальской "Браги" за 4 млн евро. В прошлом сезоне на его счету 41 матч во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и сделал 11 результативных передач.

Исмаили является воспитанником бразильского клуба "Иваньема". Также играл за "Депортиву Бразил", "Сан-Бенту", португальские "Эшторил" и "Ольяненсе".

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