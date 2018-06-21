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"Освободить Шевченко" впервые покажут в Карпатах на Форуме Via Carpatia

27 июня в рамках Первого международного форума стран Восточной и Центральной Европы состоится премьера авторского спектакля "Освободить Шевченко"

Режиссер-постановщик, документалист, ведущий, сценарист, продюсер Евгений Степаненко задумал этот проект еще 4 года назад, до войны и продолжил работу над ним после возвращения с фронта вместе с композитором и автором Романом Колядой и художником Ксенией Шинкарук.

«Когда я начал работу над проектом, прежде всего, хотел для себя ответить на вопрос: кто такой Тарас Шевченко. Как человек, который сталкивался с его творчеством последний раз, собственно, в обязательной школьной программе - я не мог понять, почему его образ такой мифологизированный. Почему о нем вспоминают на Майдане, рисуют на граффити, и почему его тексты такие актуальные сейчас. Для меня это стало просто принципиальным как для профессионального режиссера документального кино и театра», - рассказывает Степаненко.

«Освободить Шевченко» - документальное мультимедийное шоу, которое знакомит с совершенно иным Шевченко - не в растиражированном образе отца-кобзаря, а с художником и поэтом европейского контекста и значения.

На сцене зритель увидит лишь двух людей, авторов спектакля – Евгения Степаненко и Романа Коляду.

Живым исполнением музыки Бетховена, Листа, Леннона и Курта Кобейна, Романа Коляды и Джакомо Руссини, графикой, картинами, текстами самого Шевченко, его современников, исследованиями малоизвестных фактов из биографии писателя, собственными монологами – авторы шоу погружают зрителя в мир Шевченко, предлагают прожить с ним почти час и переосмыслить его фигуру.

«Наш главный месседж: Шевченко – человек совершенно европейского контекста. И мы на это указываем с помощью многих примеров. Для меня это очень важно, потому что время уже освобождаться от такой постсоветской призмы образа украинца, как казака с усами и кобзой», - говорит режиссер.

Место для премьеры выбрано неслучайно. По мнению Степаненко, сама идея Via Carpatia – путь, который объединяет страны Карпатского региона – это определенная дорога домой, возвращение в Европу.

«Логично сыграть первый спектакль именно там, в Карпатах, где микс цивилизаций, центр европейских видений, в правильном месте перед правильными людьми», - говорит режиссер.

Спектакль посвящен узникам Кремля, средства от спектакля будут направлены на благотворительные цели. Премьерный спектакль пройдет бесплатно.

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