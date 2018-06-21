"Экс-заместителя министра спорта Крыма" взяли под стражу на 2 месяца
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Twitter.
"Крымского "чиновника" взят под стражу на 2 месяца. Днепровским райсудом Киева проведено подготовительное заседание по обвинению так называемого "экс-заместителя министра спорта Республики Крым" за совершение госизмены", – написала Сарган.
Также добавила, что следующее судебное разбирательство состоится 2 июля.
Как отмечает "Центр журналистских расследований", речь идет о Фаруха Камалова.
КРЫМСКОГО "ЧИНОВНИКА" ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ на 2 месяца. Днепровским райсудом Киева проведено подготовительное заседание по обвинению т.зв. «экс-заместителя министра спорта Республики Крым» за совершение #госизмены. Следующий суд.рассмотрение 02.07.2018.— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 20 июня 2018 г.
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