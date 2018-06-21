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"Экс-заместителя министра спорта Крыма" взяли под стражу на 2 месяца

Днепровский райсуд Киева взял под стражу на два месяца "экс-заместителя министра спорта Крыма

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Twitter.

"Крымского "чиновника" взят под стражу на 2 месяца. Днепровским райсудом Киева проведено подготовительное заседание по обвинению так называемого "экс-заместителя министра спорта Республики Крым" за совершение госизмены", – написала Сарган.

Также добавила, что следующее судебное разбирательство состоится 2 июля.

Как отмечает "Центр журналистских расследований", речь идет о Фаруха Камалова.

 

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