"Держусь и уверен в победе": Сенцов написал письмо российскому киноведу

Об этом сообщил Плахов в Facebook.

По его словам, письмо Сенцов написал 16 июня, Плахов получил его только 19 июня — через 3 дня.

В письме Сенцов поблагодарил за поддержку и сказал, что держится и уверен в победе.

Дорогой Андрей Степанович!

Рад очень получить от Вас эту короткую весточку. Спасибо вам за нее, а также за то, что вы все эти годы делали для моей поддержки. Я знаю, что вы один из тех, кто делал это с первого дня, и очень активно.

Спасибо, это очень приятно для меня. Ведь когда я самостоятельно изучал кино, я учился в том числе и за вашими книгами и статьями. А когда смотрел какое-то слишком умное и непонятное мне, провинциальному парню, кино, то убивал в поисковике его название, а рядом писал "Плахов", чтобы прочитать ваше мнение про этот фильм (...) Поэтому когда вы не только хорошо отозвались о моей крайне сырой и незрелой работе "Геймер", а еще и приняли в конкурс международных дебютов «Духа огня», я был просто счастлив. После этого мне уже было по большому счету все равно, кто что сказал — я знал, что что-то у меня так получилось.

Радостно слышать, что некоторые российские кинематографисты стали меня поддерживать открыто на официальных площадках, а не только в интернете. Оказывается, это так легко — просто не бояться высказать свое мнение! Спасибо Вам еще раз за это. Огромный привет всем, кто с нами! Отдельное спасибо и слова уважения передайте, пожалуйста, Александру Сокурову!

Я держусь и как и раньше уверен в победе! Всего Вам самого наилучшего!

Ваш Олег Сенцов.