"Держусь и уверен в победе": Сенцов написал письмо российскому киноведу
Об этом сообщил Плахов в Facebook.
По его словам, письмо Сенцов написал 16 июня, Плахов получил его только 19 июня — через 3 дня.
В письме Сенцов поблагодарил за поддержку и сказал, что держится и уверен в победе.
Дорогой Андрей Степанович!
Рад очень получить от Вас эту короткую весточку. Спасибо вам за нее, а также за то, что вы все эти годы делали для моей поддержки. Я знаю, что вы один из тех, кто делал это с первого дня, и очень активно.
Спасибо, это очень приятно для меня. Ведь когда я самостоятельно изучал кино, я учился в том числе и за вашими книгами и статьями. А когда смотрел какое-то слишком умное и непонятное мне, провинциальному парню, кино, то убивал в поисковике его название, а рядом писал "Плахов", чтобы прочитать ваше мнение про этот фильм (...) Поэтому когда вы не только хорошо отозвались о моей крайне сырой и незрелой работе "Геймер", а еще и приняли в конкурс международных дебютов «Духа огня», я был просто счастлив. После этого мне уже было по большому счету все равно, кто что сказал — я знал, что что-то у меня так получилось.
Радостно слышать, что некоторые российские кинематографисты стали меня поддерживать открыто на официальных площадках, а не только в интернете. Оказывается, это так легко — просто не бояться высказать свое мнение! Спасибо Вам еще раз за это. Огромный привет всем, кто с нами! Отдельное спасибо и слова уважения передайте, пожалуйста, Александру Сокурову!
Я держусь и как и раньше уверен в победе! Всего Вам самого наилучшего!
Ваш Олег Сенцов.
Плахов добавил, что не знал, печатать ли частное письмо. Однако, по его мнению, это могло бы помочь другим лучше понять украинского политзаключенного.
Напомним, Олег Сенцов голодает уже 39-й день.
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