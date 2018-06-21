Пытал и выкачал всю кровь: голливудский сценарист убил украинку

21 июня, 2018, 14:58

Голливудского сценариста Блейка Лейбела признали виновным в убийстве украинки Яны Касьян, которая эмигрировала в США в 2014 году

Об этом сообщает "Медианяня".

Преступление произошло два года назад. Правоохранители установили, что перед смертью Яну били, пытали и насиловали, а после - откачали всю кровь.

Тогда же полиция арестовала бойфренда Яны, сценариста популярных комиксов "Синдром" Блейка Лейбела. Потом над ним начался суд, который длился целых два года и закончился только сейчас.

Присяжные единогласно признали Лейбела виновным как в убийстве, так и в осуществлении того, что ему предшествовало. Теперь его ждет жизнь в тюрьме без возможности досрочного освобождения.

В Лейбела и Касьян осталась дочь, которая родилась всего за несколько недель до страшного события. Судя по всему, теперь ее опекуном будет мама Яны.