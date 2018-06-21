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Пытал и выкачал всю кровь: голливудский сценарист убил украинку

Голливудского сценариста Блейка Лейбела признали виновным в убийстве украинки Яны Касьян, которая эмигрировала в США в 2014 году

Об этом сообщает "Медианяня".

Преступление произошло два года назад. Правоохранители установили, что перед смертью Яну били, пытали и насиловали, а после - откачали всю кровь.

Тогда же полиция арестовала бойфренда Яны, сценариста популярных комиксов "Синдром" Блейка Лейбела. Потом над ним начался суд, который длился целых два года и закончился только сейчас.

Присяжные единогласно признали Лейбела виновным как в убийстве, так и в осуществлении того, что ему предшествовало. Теперь его ждет жизнь в тюрьме без возможности досрочного освобождения.

В Лейбела и Касьян осталась дочь, которая родилась всего за несколько недель до страшного события. Судя по всему, теперь ее опекуном будет мама Яны.

  • Напомним, в черногорском городе Котор вечером 11 мая нашли мертвой гражданку Украины Анастасию Лашманову. Отмечается, что тело со следами ножевых ранений нашли в квартире, где жила женщина. В преступлении подозревается ее парень.
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