Пытал и выкачал всю кровь: голливудский сценарист убил украинку
21 июня, 2018, 14:58
Голливудского сценариста Блейка Лейбела признали виновным в убийстве украинки Яны Касьян, которая эмигрировала в США в 2014 году
Преступление произошло два года назад. Правоохранители установили, что перед смертью Яну били, пытали и насиловали, а после - откачали всю кровь.
Тогда же полиция арестовала бойфренда Яны, сценариста популярных комиксов "Синдром" Блейка Лейбела. Потом над ним начался суд, который длился целых два года и закончился только сейчас.
Присяжные единогласно признали Лейбела виновным как в убийстве, так и в осуществлении того, что ему предшествовало. Теперь его ждет жизнь в тюрьме без возможности досрочного освобождения.
В Лейбела и Касьян осталась дочь, которая родилась всего за несколько недель до страшного события. Судя по всему, теперь ее опекуном будет мама Яны.
- Напомним, в черногорском городе Котор вечером 11 мая нашли мертвой гражданку Украины Анастасию Лашманову. Отмечается, что тело со следами ножевых ранений нашли в квартире, где жила женщина. В преступлении подозревается ее парень.
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