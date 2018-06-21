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Пилоты новых вертолетов МВД будут обучаться во Франции

Министерство внутренних дел Украины запускает набор и подготовку пилотов новой авиационной службы

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Соответствующая договоренность была достигнута во время встречи министра внутренних дел Арсена Авакова с вице-президентами компании Airbus Helicopters Оливье Мишалоном и Жаком Гаригом. Стороны договорились о наборе пилотов в единую систему авиационной безопасности и гражданской защиты МВД, которые будут проходить обучение во Франции.

"Уже в ноябре-декабре Украина получит первые французские бортики для новой службы воздушного реагирования. Для нас важно, чтобы все задачи по спасению предоставляли профессиональные специалисты. В этом вопросе нас поддерживают французские коллеги", - отметил Аваков.

По его словам, по условиям контракта, кроме подготовки экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал на базе новых сервисных центров, Украина получит техническое сопровождение - запчасти, инструкторов и построение системы авиационной инфраструктуры.

 

 

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