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Потомок Пушкина и двух королев, племянник Елизаветы II женится на своему избраннику

Четвероюродный племянник британской королевы Елизаветы II Айвар Маунтбаттен этим летом вступит в брак со своим избранником, 56-летним Джеймсом Койлом

Об этом сообщает ВВС.

Закрытая церемония состоится в английском Девоне в имении лорда "Бридвелл". Это первый в истории династии однополый брак. Несмотря на то, что его одобрили все близкие и дальние родственники, маловероятно, что кто-то из членов королевской семьи приедет на свадьбу. По словам Маунтбаттена, он и его избранник зарегистрируют свои отношения в присутствии очень узкого круга гостей - его дочери, ближайших родственников и друзей.

"Все остальные - около 120 человек - придут на вечеринку позже. Будет вкусная еда и хорошая музыка, но ни торта с фигурками двух мужчин во фраках, ни белых голубок, ни другой "слащавости" не будет", - рассказал жених.

Английский аристократ Маунтбаттен является прямым потомком двух королев - британской Виктории и российской Екатерины II, - а также поэта Александра Пушкина.

В 1994 году Маунтбаттен брак с Пенелопой Томпсон, у них родились три дочери. Но они "рады, что отец наконец нашел счастье с близким ему человеком". Так же совет и его бывшая жена, брак с которой распался 8 лет назад. При этом Пенелопа, которая еще во время брака знала о его ориентации и злоупотребляла из-за этого алкоголем, сама поведет своего бывшего под венец.

Лорд Маунтбаттен дружественный с младшим сыном Елизаветы II принцем Эдвардом, который даже стал крестным отцом двух старших дочерей лорда.

С Джеймсом Койлом, который работает начальником службы бортпроводников, лорд Маунтбаттен познакомился несколько лет назад на швейцарском курорте Вербье. Это знакомство подтолкнуло Маунтбаттена два года назад публично рассказать о своей сексуальной ориентации, которую он долгие годы вынужден был скрывать.

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