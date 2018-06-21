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Порошенко разрешил въехать в Украину российскому омбудсмену, несмотря на ее визит в Крым, - Денисова

Президент Петр Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, чтобы она могла посетить задержанных в Украине россиян

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Громадское.

«У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был в связи с тем, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может приезжать в Украину», - сказала Денисова.

По ее словам, об этом она просила Порошенко и тот выполнил просьбу.

Визиты российского омбудсмена должны проходить параллельно с визитами украинского омбудсмена к политзаключенным Кремля, таких договоренностей ранее достигли Петр Порошенко и Владимир Путин. Сейчас российская сторона под различными предлогами не позволяет Денисовой посетить украинских политзаключенных в России.

  • 20 июня уполномоченный по правам человека Людмила Денисова призвала омбудсмена РФ Татьяну Москалькову обратиться к президенту Путину с просьбой освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.
  • 21 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Путиным. Глава Украинского государства призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных территориях.
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