Порошенко поговорил с Путиным об украинских заключенных Кремля и миротворцах ООН

21 июня, 2018, 16:02

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Глава Украинского государства призвал освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам", - говорится в сообщении.

Кроме того, Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией безопасной части Минских соглашений и важность активизации работы в Нормандском формате для согласования развертывания на оккупированном Донбассе международной миротворческой миссии ООН.