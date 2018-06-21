Порошенко поговорил с Путиным об украинских заключенных Кремля и миротворцах ООН
21 июня, 2018, 16:02
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
"Глава Украинского государства призвал освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам", - говорится в сообщении.
Кроме того, Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией безопасной части Минских соглашений и важность активизации работы в Нормандском формате для согласования развертывания на оккупированном Донбассе международной миротворческой миссии ООН.
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