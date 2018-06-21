Почему Днепропетровскую область переименуют именно на Сичеславскую. Объяснение Вятровича

21 июня, 2018, 10:59

Днепропетровскую область переименуют в Сичеславскую, а не Днепровскую, поскольку это название напоминает о славных страницах украинской истории - Запорожскую и другие казачьи сечи

Такое объяснение дал председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает "Апостроф".

"Это возвращение к одной из самых известных страниц украинской истории - истории сечей, Запорожской Сечи. Мы знаем, что на территории нынешней Днепропетровской области было 5 из 8 сечей украинского казачества. Соответственно, это объясняет, почему именно эту область мы переименовываем на Сичеславскую. Кроме того, название "Сичеслав" неофициально использовалось относительно теперешнего города Днепра в годы украинской революции 1917-1921 годах. Элементом герба нынешней Днепропетровской области есть казачество, которое также апеллирует к казацкой истории. Мы считаем, что название "Сичеславская область" подчеркнет историческую судьбу этого региона", - пояснил Вятрович.

По словам Вятровича, переименование Днепропетровской и Кировоградской областей является завершающим этапом декоммунизации. Оно затянулось, потому что требует другой процедуры - изменений к действующей Конституции, поскольку названия обоих областей там упомянуты.

"Депутаты наконец взялись за реализацию этой процедуры, было собрано нужное количество подписей и 20 июня этот проект постановления рассматривался на комитете по вопросам местного самоуправления. После этого проект подадут в Конституционный суд, потом будет голосовать парламент, где проект должен набрать конституционное большинство (более 300 голосов - ред.). Единственное, чего может не хватить, - это дисциплины депутатов: чтобы они присутствовали на рабочем месте, когда будет голосование за эти изменения. Надеемся на профессионализм спикера, который, очевидно, будет понимать, когда следует провести голосование, чтобы было достаточное количество народных депутатов в зале", - добавил Вятрович.

Председатель Украинского института национальной памяти также отметил, что кроме переименования Днепропетровской области на Сичеславськую, а Кировоградской - на Крапивницкую в рамках декоммунизации осталось еще переименование Кировоградского района и 9 сел.