Парламент Грузии утвердил нового премьера и состав правительства
21 июня, 2018, 12:26
Парламент Грузии выразил доверие составу правительства и правительственной программе "Свобода, быстрое развитие, благосостояние"
Об этом сообщает "Грузия Online".
За проголосовали 99 депутатов, против — 6.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отметил, что этот состав правительства является временным.
Он пообещал, что примерно через три недели будет готова концепция малого правительства. В результате структурных изменений количество министерств будет сокращено с 14 до 11.
После осуществления этих изменений, парламенту придется вновь выразить доверие правительству.
На этом этапе уже известно, что в составе правительства сменятся министры финансов, экономики и иностранных дел. Сейчас внешнеполитическое ведомство возглавляет Давид Залкалиани.
- Напомним, 13 июня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку. Причиной отставки Квирикашвили СМИ называли его разногласия с правительственной командой.
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