Парламент Грузии утвердил нового премьера и состав правительства

21 июня, 2018, 12:26

Парламент Грузии выразил доверие составу правительства и правительственной программе "Свобода, быстрое развитие, благосостояние"

Об этом сообщает "Грузия Online".

За проголосовали 99 депутатов, против — 6.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отметил, что этот состав правительства является временным.

Он пообещал, что примерно через три недели будет готова концепция малого правительства. В результате структурных изменений количество министерств будет сокращено с 14 до 11.

После осуществления этих изменений, парламенту придется вновь выразить доверие правительству.

На этом этапе уже известно, что в составе правительства сменятся министры финансов, экономики и иностранных дел. Сейчас внешнеполитическое ведомство возглавляет Давид Залкалиани.