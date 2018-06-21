Парламент Британии одобрил правительственный законопроект о Brexit

21 июня, 2018, 14:00

Правительственный законопроект относительно условий выхода Британии из ЕС прошел через парламент несмотря на сопротивление части депутатов правящей Консервативной парти

Об этом сообщает ВВС.

Палата лордов в среду приняла поправку к законопроекту, которая поступила ей из Палаты общин. Это означает, что теперь законопроект отправляется на подпись королеве, после чего документ становится законом.

Таким образом, правительству удалось избежать поражения относительно своего законопроекта, поскольку часть депутатов продвигала возможность парламентского вето на окончательное соглашение между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из ЕС.

Голосование Палаты лордов знаменует завершение многомесячных дискуссий относительно закона, который формально завершит членство Британии в Евросоюзе.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй назвала принятие законопроекта "важным шагом" в обеспечении "гладкого" Brexit.