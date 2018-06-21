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Парламент Британии одобрил правительственный законопроект о Brexit

Правительственный законопроект относительно условий выхода Британии из ЕС прошел через парламент несмотря на сопротивление части депутатов правящей Консервативной парти

Об этом сообщает ВВС.

Палата лордов в среду приняла поправку к законопроекту, которая поступила ей из Палаты общин. Это означает, что теперь законопроект отправляется на подпись королеве, после чего документ становится законом.

Таким образом, правительству удалось избежать поражения относительно своего законопроекта, поскольку часть депутатов продвигала возможность парламентского вето на окончательное соглашение между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из ЕС.

Голосование Палаты лордов знаменует завершение многомесячных дискуссий относительно закона, который формально завершит членство Британии в Евросоюзе.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй назвала принятие законопроекта "важным шагом" в обеспечении "гладкого" Brexit.

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