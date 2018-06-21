Отложение солей в позвоночнике: Супрун развеяла еще один медицинский миф

21 июня, 2018, 14:00

Лечение боли в спине и шее путем "вымывания", "разбивания" или "растворения" солей - это еще один миф

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Врач отмечает, что за "отложения солей" в позвоночнике принимают видимые на рентгене шиповидные и клювовидные выросты на позвонках, которые появляются у многих людей с возрастом.

По мере возрастного изнашивания межпозвонкового диска и уменьшение его высоты, увеличивается нагрузка на внешнее кольцо диска (фиброзное кольцо). Край тела позвонка, к которому прикрепляется внешнее кольцо диска, реагирует на это увеличение нагрузки образованием дополнительной костной ткани.

На рентгене такие разрастания проявляются в виде шиповидних выростов - остеофитов. Сам процесс их образования називаетсья спондилез. Такие же выросты могут образовываться и в межпозвонковых суставах, что называется спондилоатроз или артроз фасеточных суставов.

Сами остеофиты не вызывают боль в спине и шее и является одним из проявлений старения нашего тела. Редко при выраженных разрастаниях, направленных в сторону позвоночного канала или межпозвонковых отверстий, остеофиты могут влиять на нервные окончания и вызывать боль, потерю чувствительности, слабость и другие неврологические симптомы.

Остеофиты являются костной тканью, которую нельзя растворить, разбить, размять или размассажировать. Никакие капельницы, массажи, электрофорез, хондропротекторы, лекарственные препараты или специальные диеты не влияют на формирование и развитие остеофитов.

“Все что вы можете сделать для замедления этих процессов, это вести здоровый образ жизни, больше двигаться, бороться с избыточным весом и отказаться от вредных привычек”, - говорит Супрун.

При болях спина, прежде всего рекомендуют:

Оставаться подвижным насколько это возможно и стараться продолжать свою ежедневную деятельность. Длительное отсутствие активности может ухудшить состояние;

Обратиться к врачу;

Выполнять простые упражнения для спины (по предварительному согласованию с врачом).