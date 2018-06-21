Отдых под угрозой: в Гоа будут штрафовать за ночное купание и распитие алкоголя на пляжах

21 июня, 2018, 13:36

Власти индийского штата Гоа планирует штрафовать туристов за купание после захода солнца и распитие алкоголя на пляжах

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Накануне открытия туристического сезона департамент туризма Гоа работает над запретом купания на пляжах штата после захода солнца и до рассвета, обсуждаются также другие ограничения для туристов.

Такое решение связано с ростом количества криминальных событий с участием иностранцев, в частности изнасилования.

"Департамент туризма обсуждает введение ночного патрулирования пляжей, чтобы предотвратить неприятные инциденты, которые влияют на имидж Гоа как туристического направления", - заявил министр Манохар Аджаонкар.

На пляжах размещены информационные стенды с правилами поведения на воде, нарушение которых туристов будут штрафовать. Кроме того, департамент туризма наймет частное агентство спасателей, которое будет следить за порядком на пляжах, в частности в ночные часы.

Также департамент планирует предусмотреть штрафы для туристов, которые употребляют алкоголь и используют моторные транспортные средства на пляжах.

Еще в октябре 2017 года власти Гоа ввели запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах.