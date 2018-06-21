Отдых под угрозой: в Гоа будут штрафовать за ночное купание и распитие алкоголя на пляжах
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Накануне открытия туристического сезона департамент туризма Гоа работает над запретом купания на пляжах штата после захода солнца и до рассвета, обсуждаются также другие ограничения для туристов.
Такое решение связано с ростом количества криминальных событий с участием иностранцев, в частности изнасилования.
"Департамент туризма обсуждает введение ночного патрулирования пляжей, чтобы предотвратить неприятные инциденты, которые влияют на имидж Гоа как туристического направления", - заявил министр Манохар Аджаонкар.
На пляжах размещены информационные стенды с правилами поведения на воде, нарушение которых туристов будут штрафовать. Кроме того, департамент туризма наймет частное агентство спасателей, которое будет следить за порядком на пляжах, в частности в ночные часы.
Также департамент планирует предусмотреть штрафы для туристов, которые употребляют алкоголь и используют моторные транспортные средства на пляжах.
Еще в октябре 2017 года власти Гоа ввели запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах.
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