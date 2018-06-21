Омелян анонсировал создание еще двух авиакомпаний
21 июня, 2018, 19:31
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в Украине создадут еще две авиакомпании с международным и украинским капиталом
Об этом сообщает “УНИАН”.
"Мы близки к завершению создания еще двух новых авиакомпаний, которые будут летать в Украине. Одна международная, а вторая - с украинским капиталом", - отметил министр во время встречи с бизнесом в Европейской Бизнес Ассоциации.
- Напомним, сейчас в Украине функционирует один национальный перевозчик - "Международные авиалинии Украины (МАУ)".
- ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Его руководителем стал известный авиационный эксперт, который ранее работал в ряде авиакомпаний Евгений Хайнацкий.
- В декабре министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый украинский лоукост SkyUp заработает уже с весны.
- Авиакомпании SkyUp выдали сертификат эксплуатанта воздушных судов 16 мая. 21 мая совершил свой первый рейс самолет украинского лоукоста SkyUp.
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