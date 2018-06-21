Омелян анонсировал создание еще двух авиакомпаний

21 июня, 2018, 19:31

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в Украине создадут еще две авиакомпании с международным и украинским капиталом

Об этом сообщает “УНИАН”.

"Мы близки к завершению создания еще двух новых авиакомпаний, которые будут летать в Украине. Одна международная, а вторая - с украинским капиталом", - отметил министр во время встречи с бизнесом в Европейской Бизнес Ассоциации.