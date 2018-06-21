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Объявила голодовку 68-летняя мать осужденного в РФ крымчанина Примова

Нури Примов
Мать политзаключенного Нури Примова - Раиме Примова с 20 июня объявила голодовку

 

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Также она сообщила, что написала заявление в Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю с требованием обменять ее сына. В ФСБ пообещали прислать ответ в течение месяца.

По информации правозащитников, Раиме Примова имеет инвалидность второй группы, ей 68 лет.

"У нее отсутствует одна почка, диагностировано серьезное заболевание печени. Для нее подобный шаг является большим риском для жизни и здоровья. Но убедить ее отказаться от этого решения не удалось", - отметили правозащитники.

Но женщина настроена не отступать от своего решения.

"Я хочу спасти своего сына, хочу чтобы его тоже включили в списки на обмен. Больше не могу ждать", - написала Примова.

Напомним, Нури Примов - житель Севастополя. В январе 2015 его арестовали и обвинили в организации ячейки "Хизб ут-Тахрир".

7 сентября 2016 года был приговорен к 5 годам колонии.

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