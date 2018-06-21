Новый тренер "Реала" будет зарабатывать меньше Зидана

21 июня, 2018, 12:02

Хулен Лопетеги будет в "Реале" меньше предыдущего тренера мадридцев Зинедина Зидана

Об этом сообщает El Confidencial.

Лопетеги будет зарабатывать 6 млн евро в год, а это меньше, чем предыдущий тренер "Реала" Зидан, который получал 10 млн евро за сезон. Также отмечается, что и сборной Испании Лопетги получал 3 млн евро в год.

Зарплата тренера "Реала" уступает заработкам топовых специалистов, среди которых лидирует португалец Жозе Моуринью, который получает в "Манчестер Юнайтед" 20 млн евро в год. Однако президент мадридцев Флорентино Перес готов пересмотреть соглашение с Лопетеги в случае успешных выступлений команды.