Новый тренер "Реала" будет зарабатывать меньше Зидана
21 июня, 2018, 12:02
Хулен Лопетеги будет в "Реале" меньше предыдущего тренера мадридцев Зинедина Зидана
Об этом сообщает El Confidencial.
Лопетеги будет зарабатывать 6 млн евро в год, а это меньше, чем предыдущий тренер "Реала" Зидан, который получал 10 млн евро за сезон. Также отмечается, что и сборной Испании Лопетги получал 3 млн евро в год.
Зарплата тренера "Реала" уступает заработкам топовых специалистов, среди которых лидирует португалец Жозе Моуринью, который получает в "Манчестер Юнайтед" 20 млн евро в год. Однако президент мадридцев Флорентино Перес готов пересмотреть соглашение с Лопетеги в случае успешных выступлений команды.
- "Реал" назначил Хулена Лопетегіи главным тренером 12 июня, несмотря на то, что у него был действующий контракт со сборной Испании.
- Федерация футбола Испании за это уволила специалиста из национальной команды за два дня до старта в чемпионате мира.
- Новым главным тренером сборной Испании был назначен Фернандо Йерро.
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