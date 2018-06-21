На Житомирщине воры вынесли из квартиры мэра $12 тыс. и 10 часов
21 июня, 2018, 22:28
В Новоград-Волынском Житомирской области воры проникли в квартиру, которую арендует мэр города Виктор Весельский
Воры украли документы, $12 тыс., часы и другие ценные вещи, сообщает отдел информации и связей с общественностью горсовета.
Кроме денег, которые, как утверждают в горсовете, задекларированы, из квартиры мэра пропали биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу, 10 наручных часов, 5 пар мужских запонок и 10 держателей для галстуков.
По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ч.4 ст. 185 (Кража) УК Украины.
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