 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Закарпатье во время бегства контрабандисты покинули "УАЗ" с тысячами пачек сигарет


фото: ДПСУ
В Закарпатской области пограничники отдела "Лужанка" Мукачевского отряда заметили контрабандистов

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Происшествие случилось в населенном пункте Гуняди Береговского района. Неизвестные выгружали из машины "УАЗ" пакеты. Во время задержания правонарушители покинули машину и пакеты и убежали в тыл участка, а в транспортном средстве оставили 24 ящика сигарет.

Автомобиль "УАЗ" и почти 15 тысяч пачек курева будут переданы в ГФС. Продолжаются поиски причастных к данному правонарушению.

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июня, 2018 четверг

больше новостей

21 июня, 2018 четверг

20 июня, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать