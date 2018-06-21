На Закарпатье во время бегства контрабандисты покинули "УАЗ" с тысячами пачек сигарет
21 июня, 2018, 12:04
В Закарпатской области пограничники отдела "Лужанка" Мукачевского отряда заметили контрабандистов
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Происшествие случилось в населенном пункте Гуняди Береговского района. Неизвестные выгружали из машины "УАЗ" пакеты. Во время задержания правонарушители покинули машину и пакеты и убежали в тыл участка, а в транспортном средстве оставили 24 ящика сигарет.
Автомобиль "УАЗ" и почти 15 тысяч пачек курева будут переданы в ГФС. Продолжаются поиски причастных к данному правонарушению.
- Напомним, три женские сумочки и колье фирмы "Шанель" на более полмиллиона гривен обнаружили в КПВВ "Марьинка"
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве