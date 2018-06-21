На Закарпатье во время бегства контрабандисты покинули "УАЗ" с тысячами пачек сигарет

21 июня, 2018, 12:04

В Закарпатской области пограничники отдела "Лужанка" Мукачевского отряда заметили контрабандистов

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Происшествие случилось в населенном пункте Гуняди Береговского района. Неизвестные выгружали из машины "УАЗ" пакеты. Во время задержания правонарушители покинули машину и пакеты и убежали в тыл участка, а в транспортном средстве оставили 24 ящика сигарет.

Автомобиль "УАЗ" и почти 15 тысяч пачек курева будут переданы в ГФС. Продолжаются поиски причастных к данному правонарушению.