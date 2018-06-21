На Закарпатье начались съемки украинского фильма с участием голливудских звезд
Об этом сообщает Госкино.
Фильм создается компанией Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Завершить съемочный процесс создатели ленты планируют в конце августа, а премьера состоится в 2019-м году.
В съемках экшена "Захар Беркут" по мотивам одноименной повести Ивана Франко примет участие крупная международная актерская команда из Украины, США, Казахстана, Великобритании и Монголии.
В частности, на широком экране зрители увидят Андрея Исаенко ("Киборги"), Олега Волощенка ("Сторожевая Застава"), Роберта Патрика ("Терминатор 2: Судный день", "Крепкий орешек 2", "Последний киногерой", "Ангелы Чарли 2"), Цегмида Церенболда ("Войско Мын Бала"), Томми Фленагана ("Храброе сердце", "Гладиатор", "Город грехов") и других.
Детские роли в ленте исполнят Михаил Корженовский, Андрей Сторож, Юрий Ерко, Михаил Черняков, Алина Довбуш, Евгений Лебедин.
Ранее сообщалось, что к съемочной команды "Захара Беркута" присоединились голливудские коллеги. Вместе с Ахтемом Сеитаблаевым в качестве сорежисера над лентой работает Джон Винн. С американской стороны фильм продюсируют Джефф Райс, Юрий Карновський и Раджа Коллинз. Партнером и консультантом фильма является Международный Фонд Ивана Франко.
- Напомним, на днях представили первый официальный постер украинского фильма "Дикое поле", снятого по мотивам романа Сергея Жадана "Ворошиловград".
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