На Закарпатье начались съемки украинского фильма с участием голливудских звезд

21 июня, 2018, 12:40

На Закарпатье в Синевирской Поляне начались съемки полнометражного исторического экшена "Захар Беркут" режиссера Ахтема Сеитаблаева

Об этом сообщает Госкино.

Фильм создается компанией Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Завершить съемочный процесс создатели ленты планируют в конце августа, а премьера состоится в 2019-м году.

В съемках экшена "Захар Беркут" по мотивам одноименной повести Ивана Франко примет участие крупная международная актерская команда из Украины, США, Казахстана, Великобритании и Монголии.

В частности, на широком экране зрители увидят Андрея Исаенко ("Киборги"), Олега Волощенка ("Сторожевая Застава"), Роберта Патрика ("Терминатор 2: Судный день", "Крепкий орешек 2", "Последний киногерой", "Ангелы Чарли 2"), Цегмида Церенболда ("Войско Мын Бала"), Томми Фленагана ("Храброе сердце", "Гладиатор", "Город грехов") и других.

Детские роли в ленте исполнят Михаил Корженовский, Андрей Сторож, Юрий Ерко, Михаил Черняков, Алина Довбуш, Евгений Лебедин.

Ранее сообщалось, что к съемочной команды "Захара Беркута" присоединились голливудские коллеги. Вместе с Ахтемом Сеитаблаевым в качестве сорежисера над лентой работает Джон Винн. С американской стороны фильм продюсируют Джефф Райс, Юрий Карновський и Раджа Коллинз. Партнером и консультантом фильма является Международный Фонд Ивана Франко.