На Полтавщине неизвестные устроили диверсию, бросив камни в локомотив
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Злоумышленники подвесили пакет с камнями к автомобильному мосту, под которым в то время проезжал локомотив. В результате разбито лобовое стекло локомотива. Локомотивная бригада не пострадала и смогла справиться с управлением. Отмечается, что об инциденте оповещены правоохранительные органы.
Как сообщил директор регионального филиала "Южная железная дорога" Николай Уманец, это уже не первый случай, когда злоумышленники совершают диверсии на железной дороге.
"Только в Полтавской области в течение июня зафиксировано уже несколько случаев вмешательства в работу железной дороги, которые можно расценивать как диверсию и преступление. Наши локомотивы забрасывали "коктейлями Молотова", обливали грязью, а теперь - камнями", - отметил он.
- Напомним, руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов, комментируя аварию поезда в Днепре 19 июня, заявил, что хищения железнодорожной инфраструктуры может вызвать последствия, соизмеримые с терактом.
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