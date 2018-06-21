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На Полтавщине неизвестные устроили диверсию, бросив камни в локомотив

В Полтавской области на перегоне Кременчуг - Потоки неизвестные совершили диверсию, которая могла привести к катастрофе и угрожала жизни локомотивной бригады

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Злоумышленники подвесили пакет с камнями к автомобильному мосту, под которым в то время проезжал локомотив. В результате разбито лобовое стекло локомотива. Локомотивная бригада не пострадала и смогла справиться с управлением. Отмечается, что об инциденте оповещены правоохранительные органы.

Как сообщил директор регионального филиала "Южная железная дорога" Николай Уманец, это уже не первый случай, когда злоумышленники совершают диверсии на железной дороге.

"Только в Полтавской области в течение июня зафиксировано уже несколько случаев вмешательства в работу железной дороги, которые можно расценивать как диверсию и преступление. Наши локомотивы забрасывали "коктейлями Молотова", обливали грязью, а теперь - камнями", - отметил он.

  • Напомним, руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов, комментируя аварию поезда в Днепре 19 июня, заявил, что хищения железнодорожной инфраструктуры может вызвать последствия, соизмеримые с терактом.
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