На линии соприкосновения переформатировали работу 4 блокпостов
21 июня, 2018, 11:42
Силы Операции объединенных сил проводят переформатирование работы блокпостов в Луганской и Донецкой областях
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Проходит оптимизация количества блокпостов и повышения их эффективности. Для мирного населения создаются условия, которые уменьшают социальное напряжение во время прохода через контрольные пункты. В то же время, акцент ставится на недопущении перемещения через территории проведения операции Объединенных сил оружия, взрывчатки, наркотических и запрещенных веществ", - говорится в сообщении.
По состоянию на 21 июня уже выполнено программу переформатирования четырех блокпостов.
"Программа по переоборудованию другой части контрольных объектов будет реализована в ближайшее время", - отметили в пресс-центре ООС.
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