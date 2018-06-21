На линии соприкосновения переформатировали работу 4 блокпостов

21 июня, 2018, 11:42

Силы Операции объединенных сил проводят переформатирование работы блокпостов в Луганской и Донецкой областях

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Проходит оптимизация количества блокпостов и повышения их эффективности. Для мирного населения создаются условия, которые уменьшают социальное напряжение во время прохода через контрольные пункты. В то же время, акцент ставится на недопущении перемещения через территории проведения операции Объединенных сил оружия, взрывчатки, наркотических и запрещенных веществ", - говорится в сообщении.

По состоянию на 21 июня уже выполнено программу переформатирования четырех блокпостов.

"Программа по переоборудованию другой части контрольных объектов будет реализована в ближайшее время", - отметили в пресс-центре ООС.