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На Киевщине столкнулись автобус и внедорожник, есть пострадавшие

В Киевской области на трассе Киев-Харьков произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и внедорожника Mercedes

Об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

Авария случилась возле поворота на город Березань. В результате столкновения у автобуса оторвало кусок передней части, а перед внедорожника смяло в лепешку.

По данным сообщества, есть пострадавшие в результате ДТП.

На месте происшествия работают правоохранители, спасатели и врачи скорой помощи.

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