На Киевщине столкнулись автобус и внедорожник, есть пострадавшие
21 июня, 2018, 17:20
В Киевской области на трассе Киев-Харьков произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и внедорожника Mercedes
Об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный".
Авария случилась возле поворота на город Березань. В результате столкновения у автобуса оторвало кусок передней части, а перед внедорожника смяло в лепешку.
По данным сообщества, есть пострадавшие в результате ДТП.
На месте происшествия работают правоохранители, спасатели и врачи скорой помощи.
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