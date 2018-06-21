На Киевщине столкнулись автобус и внедорожник, есть пострадавшие

21 июня, 2018, 17:20

В Киевской области на трассе Киев-Харьков произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и внедорожника Mercedes

Об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

Авария случилась возле поворота на город Березань. В результате столкновения у автобуса оторвало кусок передней части, а перед внедорожника смяло в лепешку.

По данным сообщества, есть пострадавшие в результате ДТП.

На месте происшествия работают правоохранители, спасатели и врачи скорой помощи.