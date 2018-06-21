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На Кубе еще один американский дипломат пострадал из-за таинственных атак

Медицинские анализы подтвердили, что в результате таинственных атак пострадал еще один сотрудник посольства США на Кубе

Об этом сообщает AP со ссылкой на источник в Конгрессе.

Таким образом, общее количество пострадавших достигло 25.

По словам собеседника агентства, речь идет об одном из двух дипломатов, которых недавно эвакуировали с Кубы после сообщения о подозрительных симптомах. В сообщении говорится, что новый случай является первым подтвержденным на Кубе с августа 2017 года.

Напомним, что США отозвали двух сотрудников дипломатического представительства на Кубе для обследования из-за возможной черепно-мозговой травмы.

В 2017 году на Кубе по меньшей мере 22 американских дипломата и члены их семей пострадали в результате таинственных "акустических атак". Подобный случай также был зафиксирован в консульстве в Китае.

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