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На Крещатике мотоциклист въехал в машину и скрылся с места ДТП

В центре столицы произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля марки “Вольво”

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

На перекрестке улицы Крещатика с бульваром Шевченко мотоциклист влетел в "Вольво". Со слов водителя машины, он собирался поворачивать на бульвар, когда байкер въехал в капот.

Отмечается, что мотоциклист, проигнорировав правила дорожного движения, поехал на красный свет и не пропустил внедорожник. Сразу после дорожного происшествия, нарушитель скрылся с места аварии, бросив свой байк.

На место событий приехали патрульные Нацполиции и оформляют ДТП.

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