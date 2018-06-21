На Крещатике мотоциклист въехал в машину и скрылся с места ДТП
21 июня, 2018, 16:55
В центре столицы произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля марки “Вольво”
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
На перекрестке улицы Крещатика с бульваром Шевченко мотоциклист влетел в "Вольво". Со слов водителя машины, он собирался поворачивать на бульвар, когда байкер въехал в капот.
Отмечается, что мотоциклист, проигнорировав правила дорожного движения, поехал на красный свет и не пропустил внедорожник. Сразу после дорожного происшествия, нарушитель скрылся с места аварии, бросив свой байк.
На место событий приехали патрульные Нацполиции и оформляют ДТП.
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