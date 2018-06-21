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На Донбассе поймали украинского военного, который год назад перешел на сторону оккупантов


фото: 93-тя ОМБр
Военнослужащие из 93-й ОМБр взяли бывшего украинского военного Алексея Бидусенко, который год назад перешел на сторону российских оккупационных войск

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"В результате длительной сложной операции разведчиков 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр и Тактической группы "Моспино" в Украину возвращено предателя Алексея Бидусенко, который год назад, 16 июня 2017 года, перешел на сторону российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам факт его бегства не вызвал особого удивления, поскольку старший лейтенант Бидусенко с самого начала производил впечатление трусливого неуверенного человека и ему не поручали работу связанную с секретными документами.

"Более интересным мы считали отследить, что будет дальше, когда человек переходит к врагу и предлагает свои услуги в качестве офицера управления нашей бригады. Однако уровень компетенции Бидусенко разочаровал руководство оккупационных сил. Сначала его пытались использовать, но потом выбросили, как тряпку на помойку", - добавил командир бригады Холодный Яр полковник Владислав Клочков.

Бидусенко передали правоохранителям. После завершения следственных действий, он предстанет перед Украинским судом.

 

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