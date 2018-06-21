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На Днепропетровщине мужчина "заминировал" вокзал, потому что хотел проверить, как работает полиция

В полицию позвонил мужчина, который сообщил, что в городе Каменское Днепропетровской области заминировано здание железнодорожного вокзала

Об этом рассказали в отделе коммуникации Днепропетровской области.

Правоохранители выехали на место, эвакуировали людей и проверили здание вокзала. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Полиция задержала "минера".

Как оказалось, местный житель хотел проверить, действительно ли правоохранители сработают так оперативно, как в кино. Теперь мужчине грозит от двух до восьми лет лишения свободы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности).

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