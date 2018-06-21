Луценко, Парубий и Пинзеник устроили перепалку из-за срыва снятия неприкосновенности с нескольких нардепов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Мной были внесены представления о снятии неприкосновенности с 4 нардепов. Все эти представления сейчас рассматриваться не могут, поскольку были нарушены нормы закона о регламенте. К сожалению, регламентный комитет ВР, который должен рассматривать представление в присутствии генпрокурора, собрался отдельно. Комитет вернул документы в ГПУ в связи с тем, что они не понимают, что они получили. Это есть грубое нарушение закона о регламенте. Я расцениваю это как явное нежелание передать рассмотрение моего представления в сессионный зал", - сказал Луценко.
Луценко напомнил, что законом установлены четкие сроки рассмотрения представлений о депутатской неприкосновенности. Они сорваны по поводу представлений на депутатов Вилкула и Колесникова.
"Эти представления рассматриваться не могут. Иначе они будут обжалованы в судебном порядке. Представление на Пономарева было отправлено регламентным комитетом к главе Верховной Рады, но с нарушением сроков. Это также делает невозможным рассмотрение", - добавил генпрокурор.
По его словам, повторное внесение представления возможно в конце августа.
"Мы имеем беспрецедентный случай, когда в трех представлениях не было решения регламентного комитета,. Оно было возвращено без присутствия генпрокурора. Я ожидаю решения профильного комитета по поводу закона о снятии депутатской неприкосновенности, чтобы мы раз и навсегда могли покончить с этой порочной практикой, чтобы народные депутаты и все граждане были равны перед законом", - сказал глава ВР Андрей Парубий.
Также в обсуждении принял участие глава регламентного комитета Павел Пинзеник.
"Есть два человека в этом зале с похожей склонностью перекладывать ответственность с больной головы на здоровую. Это глава ВР и генпрокурор. Если бы эти две фигуры выполняли хотя бы частично регламентные требования, то немножко больше порядка было бы в Раде и в ГПУ", - сказал Пинзеник.
- 7 июня профильный комитет Рады не поддержал представление ГПУ на нардепа Александра Пономарева, признав документ необоснованным.
- 20 июня комитет по вопросам регламента не смог рассмотреть представление о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и народного депутата этой фракции Дмитрия Колесникова.
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