Луценко, Парубий и Пинзеник устроили перепалку из-за срыва снятия неприкосновенности с нескольких нардепов

21 июня, 2018, 16:58

Верховная Рада не рассмотрела представление Генпрокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Александра Пономарева, также сорваны сроки рассмотрения представлений на нардепов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Мной были внесены представления о снятии неприкосновенности с 4 нардепов. Все эти представления сейчас рассматриваться не могут, поскольку были нарушены нормы закона о регламенте. К сожалению, регламентный комитет ВР, который должен рассматривать представление в присутствии генпрокурора, собрался отдельно. Комитет вернул документы в ГПУ в связи с тем, что они не понимают, что они получили. Это есть грубое нарушение закона о регламенте. Я расцениваю это как явное нежелание передать рассмотрение моего представления в сессионный зал", - сказал Луценко.

Луценко напомнил, что законом установлены четкие сроки рассмотрения представлений о депутатской неприкосновенности. Они сорваны по поводу представлений на депутатов Вилкула и Колесникова.

"Эти представления рассматриваться не могут. Иначе они будут обжалованы в судебном порядке. Представление на Пономарева было отправлено регламентным комитетом к главе Верховной Рады, но с нарушением сроков. Это также делает невозможным рассмотрение", - добавил генпрокурор.

По его словам, повторное внесение представления возможно в конце августа.

"Мы имеем беспрецедентный случай, когда в трех представлениях не было решения регламентного комитета,. Оно было возвращено без присутствия генпрокурора. Я ожидаю решения профильного комитета по поводу закона о снятии депутатской неприкосновенности, чтобы мы раз и навсегда могли покончить с этой порочной практикой, чтобы народные депутаты и все граждане были равны перед законом", - сказал глава ВР Андрей Парубий.

Также в обсуждении принял участие глава регламентного комитета Павел Пинзеник.

"Есть два человека в этом зале с похожей склонностью перекладывать ответственность с больной головы на здоровую. Это глава ВР и генпрокурор. Если бы эти две фигуры выполняли хотя бы частично регламентные требования, то немножко больше порядка было бы в Раде и в ГПУ", - сказал Пинзеник.