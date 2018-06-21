 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Луценко, Парубий и Пинзеник устроили перепалку из-за срыва снятия неприкосновенности с нескольких нардепов

Верховная Рада не рассмотрела представление Генпрокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Александра Пономарева, также сорваны сроки рассмотрения представлений на нардепов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Мной были внесены представления о снятии неприкосновенности с 4 нардепов. Все эти представления сейчас рассматриваться не могут, поскольку были нарушены нормы закона о регламенте. К сожалению, регламентный комитет ВР, который должен рассматривать представление в присутствии генпрокурора, собрался отдельно. Комитет вернул документы в ГПУ в связи с тем, что они не понимают, что они получили. Это есть грубое нарушение закона о регламенте. Я расцениваю это как явное нежелание передать рассмотрение моего представления в сессионный зал", - сказал Луценко.

Луценко напомнил, что законом установлены четкие сроки рассмотрения представлений о депутатской неприкосновенности. Они сорваны по поводу представлений на депутатов Вилкула и Колесникова.

"Эти представления рассматриваться не могут. Иначе они будут обжалованы в судебном порядке. Представление на Пономарева было отправлено регламентным комитетом к главе Верховной Рады, но с нарушением сроков. Это также делает невозможным рассмотрение", - добавил генпрокурор.

По его словам, повторное внесение представления возможно в конце августа.

"Мы имеем беспрецедентный случай, когда в трех представлениях не было решения регламентного комитета,. Оно было возвращено без присутствия генпрокурора. Я ожидаю решения профильного комитета по поводу закона о снятии депутатской неприкосновенности, чтобы мы раз и навсегда могли покончить с этой порочной практикой, чтобы народные депутаты и все граждане были равны перед законом", - сказал глава ВР Андрей Парубий.

Также в обсуждении принял участие глава регламентного комитета Павел Пинзеник.

"Есть два человека в этом зале с похожей склонностью перекладывать ответственность с больной головы на здоровую. Это глава ВР и генпрокурор. Если бы эти две фигуры выполняли хотя бы частично регламентные требования, то немножко больше порядка было бы в Раде и в ГПУ", - сказал Пинзеник.

  • 7 июня профильный комитет Рады не поддержал представление ГПУ на нардепа Александра Пономарева, признав документ необоснованным.
  • 20 июня комитет по вопросам регламента не смог рассмотреть представление о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и народного депутата этой фракции Дмитрия Колесникова.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июня, 2018 четверг

больше новостей

21 июня, 2018 четверг

20 июня, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать