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Ломаченко взял в руки швабру на тренировке Усика


фото: instagram
Василий Ломаченко поддерживает Александра Усика во время его подготовки к бою с Муратом Гассиевым

Видео с тренировки Ломаченко выложил в Instagram.

В то время, как Усик отрабатывал удары на груше, Ломаченко схватил швабру и стал натирать пол. "Кому нужно помыть пол, недорого. Пишем в комменты", - написал Ломаченко.

  • Александр Усик 21 июля в Москве проведет против россиянина Мурата Гассиева финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии.
  • Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 - нокаутом) и ни одного поражения.
  • В активе чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) Усика 14 побед (11 - нокаутом), ни одного поражения.
  • Ломаченко продолжает восстанавливаться после травмы и сможет вернуться на ринг осенью.
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