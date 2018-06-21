Ломаченко взял в руки швабру на тренировке Усика
21 июня, 2018, 09:32
Василий Ломаченко поддерживает Александра Усика во время его подготовки к бою с Муратом Гассиевым
Видео с тренировки Ломаченко выложил в Instagram.
В то время, как Усик отрабатывал удары на груше, Ломаченко схватил швабру и стал натирать пол. "Кому нужно помыть пол, недорого. Пишем в комменты", - написал Ломаченко.
- Александр Усик 21 июля в Москве проведет против россиянина Мурата Гассиева финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии.
- Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 - нокаутом) и ни одного поражения.
- В активе чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) Усика 14 побед (11 - нокаутом), ни одного поражения.
- Ломаченко продолжает восстанавливаться после травмы и сможет вернуться на ринг осенью.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве